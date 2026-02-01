إعلان

ترامب يعلن بدء المفاوضات مع القادة الكوبيين

كتب : مصراوي

05:44 م 01/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تبدأ في الحديث مع القادة الكوبيين فيما تمارس إدارته ضغطا أكبر على البلاد وتعتزم قطع إمداداتها الأساسية من النفط.

وأدلى بالتصريح للصحفيين أثناء سفره إلى فلوريدا، ويأتي هذا في أعقاب خطواته في الأسابيع القليلة الماضية لقطع إمدادات النفط من فنزويلا والمكسيك، وهو ما أشار إلى أنه سيجبر كوبا على التفاوض.

ولم تتضح بعد أهدافه فيما يتعلق بكوبا، لكن ترامب حول قدرا أكبر من انتباهه إلى الجزيرة بعدما خطفت إدارته الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في أوائل يناير الماضي، وأصبح أكثر عدائية في مواجهة الدول المعادية للولايات المتحدة.

وتنبأ ترامب بأن سقوط الحكومة الكوبية اقترب.

كان الرئيس الكوبي دياز كانيل قد صرح الشهر الماضي " : لقد كنا دائما على استعداد لإجراء حوار جاد ومسؤول مع مختلف الحكومات الأمريكية، بما في ذلك الحكومة الحالية، على أساس المساواة في السيادة ، والاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي، والمنفعة المتبادلة دون التدخل في الشؤون الداخلية ومع الاحترام الكامل لاستقلالنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب كوبا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
أخبار مصر

واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان