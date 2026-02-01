ترامب يعلن بدء المفاوضات مع القادة الكوبيين

(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تبدأ في الحديث مع القادة الكوبيين فيما تمارس إدارته ضغطا أكبر على البلاد وتعتزم قطع إمداداتها الأساسية من النفط.

وأدلى بالتصريح للصحفيين أثناء سفره إلى فلوريدا، ويأتي هذا في أعقاب خطواته في الأسابيع القليلة الماضية لقطع إمدادات النفط من فنزويلا والمكسيك، وهو ما أشار إلى أنه سيجبر كوبا على التفاوض.

ولم تتضح بعد أهدافه فيما يتعلق بكوبا، لكن ترامب حول قدرا أكبر من انتباهه إلى الجزيرة بعدما خطفت إدارته الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في أوائل يناير الماضي، وأصبح أكثر عدائية في مواجهة الدول المعادية للولايات المتحدة.

وتنبأ ترامب بأن سقوط الحكومة الكوبية اقترب.

كان الرئيس الكوبي دياز كانيل قد صرح الشهر الماضي " : لقد كنا دائما على استعداد لإجراء حوار جاد ومسؤول مع مختلف الحكومات الأمريكية، بما في ذلك الحكومة الحالية، على أساس المساواة في السيادة ، والاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي، والمنفعة المتبادلة دون التدخل في الشؤون الداخلية ومع الاحترام الكامل لاستقلالنا".