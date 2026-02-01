الداخلية تضبط مكتبة بدون ترخيص لبيع كتب دراسية مقلدة بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، لقيامه بطباعة وتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون تصريح.

وتم ضبط نحو 2000 كتاب دراسي خارجي لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض. وأقر المتهم بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

