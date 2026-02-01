أسعار حديد التسليح في الشركات والمصانع لشهر فبراير

كتبت- دينا خالد:

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار منتجاتها خلال شهر فبراير، لتتراوح بين 34500 و37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر حديد عز 37200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسعر السويس للصلب 36500 جنيهًا للطن، والمراكبي 36300 جنيهًا للطن.

كما سجل سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيهًا للطن DWR، و34500 جنيه للطن CR.

وبلغ سعر حديد المصريين 36,500 جنيهًا للطن DWR، و35500 جنيه للطن CR، فيما سجل حديد العشري 35500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسجل مصنع مصر ستيل 35 ألف جنيه للطن، ومصنع المدينة 35500 جنيهًا للطن.

