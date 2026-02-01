رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت منصة WATCH IT الإعلان التشويقي لمسلسل "عرض وطلب"، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتجسد الفنانة سلمى أبو ضيف خلال الأحداث دور مدرسة، في إطار درامي مختلف وجديد.

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، محمد حاتم، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

