تفاصيل مشروع قانون حكومي ينظِّم حق الطفل في استخدام الإنترنت

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص يستهدف تأكيد حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر.

وأوضح فوزي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، أن التشريع يتضمن تأكيد حق الطفل والحفاظ على صحته النفسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات مع رعايته.

وأشار فوزي إلى أن التشريع الجديد يتضمن إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ الإجراءات؛ بما يستهدف تخفيف تعرض مخاطر الأطفال للممارسات الضارة، فضلًا عن إلزام مقدمي الخدمات في تحديد سن كل مستخدم.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها سيئة، قائلًا: هناك ألعاب إلكترونية حميدة تزيد من الذكاء والثقافة، مشددًا على أهمية أن تكون إتاحة الألعاب الإلكترونية تحت مراقبة الأسرة والمتابعة المستمرة، مع منع الألعاب العنيفة أو التي يوجد فيها محتويات إباحية أو جنسية.

وأعلن فوزي توافقه مع مقترحات منع التليفون في المدرسة مطلقًا، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم، اتخذت بعض الإجراءات للحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة.

واستشهد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بموقف اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو الذي أعلن منع نجله من استخدام التليفون المحمول قبل الوصول لسن الـ16.

وأشار الوزير إلى أن أستراليا كانت رائدةً في فرض حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

ولفت الوزير إلى تجربة البرازيل، قائلًا: وهي دولة قريبة من ظروفنا كونها دولة نامية وعدد سكانها كبيرًا، حيث كان القانون البرازيلي محل إشادة من العديد من المنظمات الدولية، والذي يستهدف منع الإدمان الرقمي والتنمر الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك فرض بعض الإجراءات لحماية الأطفال.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون البرازيلي يستند إلى الرعاية الأبوية في منع استخدام الأطفال للإنترنت وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.