المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدا بمستهل تعاملات اليوم الأحد

كتبت- ميريت نادي:

03:24 م 01/02/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.26% عند مستوى 47662 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.86%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.2 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 31 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.10% عند مستوى 47785 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

