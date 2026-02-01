شاكر محظور يستأنف حكم حبسه سنتين بتهمة بث محتوى خادش

كتب- أحمد عادل

استأنف البلوجر "شاكر محظور"، اليوم الأحد، على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنتين في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت البلوجر المعروف إعلاميًا باسم "شاكر محظور" بالحبس سنتين، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وببث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم في البلاغات المقدمة ضده، التي اتهمته ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

