تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة باستغلال وظيفته وتحريض نجله للتعدي على طفلة بإلقاء مادة كاوية عليها وإحداث إصابتها بالفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بعد الفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22 الجاري، تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بلاغًا من شقيق القائم على النشر يفيد بقيام نجل شقيقته (سائق مركبة "توك توك") بالتعدي على كريمته بإلقاء مادة كاوية عليها وإحداث إصابات متفرقة بالساقين، وذلك لخلافات زوجية بين شقيقته وزوجها "والد المشكو في حقه، فرد الشرطة المشار إليه"، وقد تبين عدم تدخل فرد الشرطة في الواقعة.

وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وباستدعاء القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب تجاه فرد الشرطة في محاولة للزج به في الواقعة بهدف الإساءة له لخلافاته مع شقيقته (زوجة فرد الشرطة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.