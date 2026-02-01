محافظ المنيا: تحصين 63 ألفًا و977 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، إذ تم تحصين 63 ألفًا و977 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، في إطار الجهود التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى حماية الثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز إجراءات الوقاية البيطرية، مشددًا على ضرورة استمرار عمل الفرق البيطرية الميدانية والتوسع في تغطية القرى والمزارع بكافة مراكز المحافظة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية للمربين بأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوبائية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تشمل حزمة متكاملة من الإجراءات لا تقتصر على التحصين فقط، بل تمتد إلى رصد الحالات المرضية، وتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل، فضلًا عن تطوير مستوى الخدمات البيطرية المقدمة، دعمًا لصغار المربين وتعزيزًا لاستدامة قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.