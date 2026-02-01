إعلان

القبض على شخص قتل كلبًا بعصا خشبية في الفيوم

كتب : علاء عمران

12:36 م 01/02/2026

المتهم

كتب- علاء عمران
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على كلب باستخدام "عصا"، مما أدى إلى نفوقه، وكان ذلك بتحريض من إحدى السيدات بالفيوم.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه بعد الفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبحوزته عصا خشبية كانت مستخدمة في التعدي.
وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها، مبررًا فعلته بأنها نتيجة هجوم الكلب عليه، ونفى تورط السيدة المشار إليها في التحريض على التخلص من الكلب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
