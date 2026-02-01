بعد اجتماع باريس السري.. اتفاق بين الفرقاء الليبيين وإقصاء عقيلة صالح

كشفت مصادر فرنسية رفيعة عن لقاء سري عُقد في باريس برعاية فرنسية أمريكية، جمع صدام حفتر ممثلا عن القيادة العامة وإبراهيم الدبيبة نائبا عن حكومة الوحدة.

وأفادت صحيفة "موند أفريك" الفرنسية نقلا عن مصادر، بأن الاتفاق انتهى مبدئيا على "إنهاء دور" رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وإبعاده عن المشهد السياسي وفق جدول زمني محدد.

وأوضحت المصادر، أن الوفدين بحثا أيضا تقليص دور المجلس الرئاسي أو استبداله بهيئة مشتركة، مع إمكانية تمرير "الاتفاق البحري مع تركيا" لعام 2019 ضمن التسوية الشاملة، إلا أن المفاوضات اصطدمت بمطالب "تعجيزية" لمعسكر حفتر.

وفقا للمصادر، اشترط صدام حفتر الحصول على ثلثي مقاعد الحكومة الجديدة، بما يشمل الوزارات السيادية مثل الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية، إضافة إلى السيطرة الكاملة على المصرف المركزي، وقطاع النفط، وحصة الاستثمار كشرط للمضي في الحل.

ورغم التقدم في ملف المؤسسات، رفض وفد "الشرق" شرطا طرحه معسكر "الغرب" بإقصاء شخصيات من مناصب سيادية، ليظل الخلاف قائما حول هوية قيادات المرحلة الانتقالية.