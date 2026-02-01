إعلان

هل المكملات الغذائية الموجودة في "الجيم" آمنة؟.. الصحة توضح

كتب : أحمد جمعة

12:59 م 01/02/2026 تعديل في 01:25 م

هل المكملات الغذائية الموجودة بـ''الجيم'' آمنة؟

قالت الدكتورة مروة نبيل، رئيس وحدة الأغذية الخاصة بالمعهد القومي للأغذية، إن المكملات الغذائية المتداولة داخل الصالات الرياضية "الجيم" منها ما هو آمن، ومنها ما يشكل خطورة على الصحة.

وأوضحت "نبيل" في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، أن بعض المكملات الغذائية تكون مسجلة رسميًا بوزارة الصحة أو بهيئة سلامة الغذاء المختصة بتسجيل المكملات الغذائية، وتخضع للتحليل والرقابة، وتحتوي على عناصر غذائية آمنة بنسب موصى بها عالميًا، يتم تحديدها وفق وزن الرياضي ونوع الرياضة التي يمارسها، وبناءً على إرشادات المدرب أو الطبيب المعالج، مؤكدة أن هذا النوع آمن ولا توجد مشكلة من تناوله.

وشددت على ضرورة أن تكون هذه المكملات قد خضعت للتحليل وثبت خلوها من الهرمونات والمنشطات وأي عناصر ضارة أخرى.

وفي المقابل، حذرت رئيس وحدة الأغذية الخاصة من المكملات الغذائية التي تُباع داخل بعض الصالات الرياضية دون رقابة أو تسجيل رسمي، أو التي لم تخضع للتحليل، أو غير المضمون خلوها من المواد الضارة، مؤكدة أن هذه المنتجات غير آمنة ولا يُنصح بتناولها لما قد تمثله من مخاطر صحية على المترددين على الصالات الرياضية.

