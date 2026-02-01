أصدرت هيئة الدواء المصرية 12 منشورًا تحذيريًا بشأن عدد من التشغيلات الدوائية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

وفي خطاب رسمي، حذرت الهيئة من مستحضر "Lentris 10 mg"، موضحة أن سبب التحذير يرجع إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، وذلك وفقًا لإفادة شركة "Viatris"، التي أكدت بدورها أن المستحضر لم يتم تسجيله أو تسويقه داخل مصر حتى تاريخه.

ويُعد الدواء علاجًا كيميائيًا مضادًا للسرطان، حيث يحتوي على المادة الفعالة لينفاتينيب، ويُستخدم في علاج عدة أنواع من الأورام السرطانية، من بينها سرطان الغدة الدرقية.

كما أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 1 لسنة 2026، حذرت خلاله من التشغيلة رقم Y001 من دواء "Diclac Ampoule 75 mg"، المنتج بواسطة شركة ساندوز، مشيرة إلى أن سبب التحذير يعود إلى عدم مطابقة التشغيلة من حيث دراسة الثبات طويلة المدى، طبقًا لإفادة الشركة المنتجة.

ويُستخدم هذا الدواء في علاج أنواع مختلفة من الألم والالتهاب الحاد، بما في ذلك تخفيف الألم والالتهابات الناتجة عن الإصابات والرضوض، وكذلك آلام ما بعد العمليات الجراحية.

تحذير من مكمل غذائي

وفي منشور رقم 2 لسنة 2026، حذرت هيئة الدواء من مكمل غذائي يحمل اسم "MuivyPura GABA PLUS"، الذي تنتجه شركة الصقر فارما، وذلك بناءً على إفادة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف.

ونشرت الهيئة صورًا للعبوات مجهولة المصدر، والمدوَّن عليها رقم "25010024"، بتاريخ إنتاج "10-2025".

ويُستخدم هذا المستحضر كمكمل غذائي لدعم وظائف الجهاز العصبي، والمساعدة على تحسين التركيز وتقليل فرط الحركة لدى المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

كما أصدرت الهيئة منشورًا رقم 3 لسنة 2026، حذرت فيه من التشغيلة رقم "20K0203" من دواء "Xtandi 40 mg"، وذلك طبقًا لإفادة شركة "Astellas Pharma" المالكة للمستحضر، بوجود عبوات مقلدة من الصنف المشار إليه.

ويُعد دواء "Xtandi 40 mg" من العلاجات المعتمدة لعلاج بعض حالات سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وفي منشور رقم 4 لسنة 2026، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "107015" من مستحضر "VARNOVA 10 mg"، الذي تنتجه شركة العبور للصناعات الدوائية لصالح شركة هييل، وذلك وفقًا لإفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة.

ويُستخدم هذا الدواء بشكل أساسي في علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال.

تحذير من "لزقة النمر"

وفي منشور رقم 5 لسنة 2026، حذرت هيئة الدواء من عدة تشغيلات مغشوشة من مستحضر "لزقة النمر – Tiger Plaster"، وهي التشغيلات: 4645032، 0645077، 4645065، 4645047، من إنتاج شركة الإسكندرية للأدوية، وذلك طبقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة متداولة بالأسواق.

كما حذرت الهيئة من تشغيلة مجهولة المصدر رقم "251189" من مستحضر "Iverzine Lotion 60 ML"، الذي تنتجه الشركة العالمية للصناعات الدوائية.

ويُعد المستحضر لوشنًا موضعيًا يحتوي على الإيفرمكتين بنسبة 1%، ويُستخدم خارجيًا فقط لعلاج العدوى الطفيلية بالجلد وفروة الرأس.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا آخر بشأن التشغيلة رقم "EEG006" من دواء "Tavanic 500 mg"، وذلك طبقًا لإفادة شركة سانوفي بوجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور.

ويُستخدم دواء "Tavanic 500 mg" في علاج عدد من الالتهابات البكتيرية لدى البالغين، من بينها التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية.

تحذير من تشغيلات دوائية لعلاج القولون

وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة من عدد من التشغيلات الخاصة بدواء "Coloverin-D 30 film coated tablets"، المنتج بواسطة شركة كيميفارم للصناعات الدوائية، وذلك وفقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من المستحضر.

وشملت تلك التشغيلات: 251536A – 251040A – 250109A – 251639A.

ويُستخدم الدواء في علاج بعض الأعراض المصاحبة للأمراض التي تصيب القناة الهضمية، وعلى رأسها الحالات المرتبطة بالقولون.

كما أصدرت الهيئة منشورًا رسميًا آخر حذرت خلاله من تشغيلتين لدواء "Colchicine 0.5 mg tablet BP 2022"، المنتج بواسطة شركة النصر، وهما: 824725 – 834725.

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يرجع إلى صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلات، وفقًا لنتائج معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء "Colchicine" في علاج نوبات النقرس الحادة وبعض حالات الالتهاب المفصلي.

تحذير من "حناء غير مطابقة للمواصفات"

وفي سياق متصل، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا بشأن منتج حناء باسم "Emami Gold Indian Henna 120 gm"، للتشغيلة رقم 005، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات وفقًا لنتائج معامل الهيئة.

ويُعد المنتج حناء طبيعية تُستخدم للشعر كصبغة طبيعية ومادة مغذية.

كما حذرت الهيئة من مستحضر بيطري باسم "Neo chem 30% WSP 1kg"، للتشغيلة رقم CHV250212، وذلك نتيجة ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلة، بحسب ما ورد من معامل هيئة الدواء المصرية.

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تقتصر فقط على التشغيلات الواردة في المنشورات، ولا تنطبق على تداول المستحضرات بوجه عام.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف فورًا عن تداول التشغيلات المشار إليها في المنشورات التحذيرية.

وبالنسبة للمواطنين، أوضحت الهيئة أنه في حال الشك أو الرغبة في الاستفسار، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 15301، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية: هنا