أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب وينفذ 279 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية، وحقق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكن القطاع من ضبط 6 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب مواد دوائية مخدرة، وتنفيذ 279 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى ضبط 3,492 مخالفة مرورية و67 قضية أمنية وقضية تزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

