إعلان

أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب وينفذ 279 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:41 ص 01/02/2026 تعديل في 11:45 ص

قطاع أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية، وحقق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكن القطاع من ضبط 6 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب مواد دوائية مخدرة، وتنفيذ 279 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إضافة إلى ضبط 3,492 مخالفة مرورية و67 قضية أمنية وقضية تزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ المنافذ الجمركية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
أخبار مصر

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
إلى المشنقة بإجماع الآراء.. القضاء يسدل الستار على جرائم "سفاح المعمورة"
أخبار المحافظات

إلى المشنقة بإجماع الآراء.. القضاء يسدل الستار على جرائم "سفاح المعمورة"
للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم
أخبار مصر

شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة