إعلان

محاكمة 63 متهماً في قضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان".. الأحد

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 01/02/2026

محاكمة 63 متهماً في قضية "خلية الهيكل الإداري للإخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 63 متهماً في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان".

وأوضح أمر الإحالة أنه في الفترة من عام 2021 وحتى 4 ديسمبر 2024، تولى المتهمون الأول وحتى الخامس عشر قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد السعيد الشربيني قضية خلية الهيكل الإداري للإخوان جنايات التجمع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي
زووم

تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي
"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي