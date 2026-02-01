انضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 68 متهماً في خلية التجمع اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الأحد، محاكمة 68 متهماً في القضية رقم 12567 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وممارسة أنشطة تهدد الأمن القومي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك فيها المستشارون وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت اتهامات لبقية المتهمين من الثاني والأربعين حتى الأخير بالانضمام للجماعة، مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لتعدد منهم تهم تمويل الإرهاب.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، فيما تستمر جلسات المحكمة اليوم لاستكمال سماع الدفاع.