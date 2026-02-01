إعلان

انضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 68 متهماً في خلية التجمع اليوم

كتب : صابر المحلاوي

12:59 ص 01/02/2026

مجمع محاكم بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الأحد، محاكمة 68 متهماً في القضية رقم 12567 لسنة 2024 جنايات التجمع، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وممارسة أنشطة تهدد الأمن القومي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وشارك فيها المستشارون وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجهت اتهامات لبقية المتهمين من الثاني والأربعين حتى الأخير بالانضمام للجماعة، مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لتعدد منهم تهم تمويل الإرهاب.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، فيما تستمر جلسات المحكمة اليوم لاستكمال سماع الدفاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية قضية خلية التجمع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة
نصائح طبية

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر
زووم

حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي