بـ"الحجارة والمادة الكاوية".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة في المنيا

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب حساب بتعرض أحد المنازل بمحافظة المنيا لأعمال بلطجة، شملت إلقاء الحجارة ومادة كاوية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يناير الجاري، تلقى مركز شرطة سمالوط شرق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم عاملًا وشقيقه، وطرف ثانٍ مزارع، خال الطرف الأول، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وأظهرت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بالسب، وإلقاء الحجارة من أعلى سطح منزلهما المجاور، ومحاولة دخول منزله عنوة، دون أن تسفر الواقعة عن حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.