إعلان

بـ"الحجارة والمادة الكاوية".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة في المنيا

كتب : صابر المحلاوي

10:31 م 31/01/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب حساب بتعرض أحد المنازل بمحافظة المنيا لأعمال بلطجة، شملت إلقاء الحجارة ومادة كاوية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يناير الجاري، تلقى مركز شرطة سمالوط شرق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم عاملًا وشقيقه، وطرف ثانٍ مزارع، خال الطرف الأول، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وأظهرت التحريات أن الطرف الأول تعدى على الطرف الثاني بالسب، وإلقاء الحجارة من أعلى سطح منزلهما المجاور، ومحاولة دخول منزله عنوة، دون أن تسفر الواقعة عن حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المنيا أعمال بلطجة مركز شرطة سمالوط النيابة العامة مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية
أخبار مصر

لجنة تحكيم "دولة التلاوة" تعلن نتائج الحلقة الـ24 بعد منافسة قوية
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
لحظة بلحظة.. ليفربول 3 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. فيرتز يحرز الهدف الثالث
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول 3 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. فيرتز يحرز الهدف الثالث
لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية
أخبار مصر

لميس الحديدي: العمرة فرصة لاستعادة الذات وسط الأحداث اليومية
رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي