قدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم ٨٠٤٧ لسنة ٢٠٢٥ جنح ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية السباح يوسف، والتي تنظرها المحكمة على خلفية وفاة طفل يبلغ 12 عامًا داخل حمام سباحة خلال إحدى البطولات الرسمية.

وأوضحت النيابة العامة في مرافعتها، التي أُعدّت تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي ضمن استراتيجية التدريب، أن الواقعة ليست مجرد حادث عابر، وإنما نتيجة سلسلة من الإهمال والتقصير داخل منظومة تنظيم البطولات، بدءًا من اتحاد السباحة وصولاً إلى لجنة المسابقات وطاقم التحكيم والإنقاذ.

وأكدت النيابة أن الطفل يوسف لم يفقد حياته نتيجة ممارسته للسباحة، وإنما "لأنه تُرك دون إنقاذ أو تدخل" بعدما استقر في قاع المسبح لمدة ثلاث دقائق وثلاث وأربعين ثانية كاملة دون ملاحظة من القائمين على البطولة. وأشارت إلى أن التقصير ثبت عبر مراجعة كاميرات المراقبة التي أظهرت أن سباقًا جديدًا بدأ دون التفات لغياب الطفل عن سطح الماء.

وحمّلت النيابة اتحاد السباحة المسؤولية الأولى عن الواقعة، بوصفه الجهة المنظمة والمشرفة، مؤكدة أنه عرّض حياة أكثر من 13 ألف لاعب للخطر نتيجة غياب الإجراءات والرقابة. كما اتهمت عضوي لجنة المسابقات محمد حسن هارون وإبراهيم نبيل حسين بالتقصير الميداني، إلى جانب الحكم العام كمال محمد موسى الذي لم يوقف السباق رغم اختفاء الطفل عن الأنظار.

كما نسبت النيابة إلى المنقذين يحيى علي فرحات ويوسف محمد عبد الجليل عدم التدخل أو فحص قاع المسبح بعد انتهاء سباق الطفل، فيما حملت مشرف المنقذين وائل حسن عمر مسؤولية غياب الإشراف الفعلي في أثناء المنافسات.

وذكرت النيابة أنها أجرت محاكاة عملية للواقعة في نفس توقيت السباق، وأثبتت أن الإضاءة كانت كافية تمامًا لرؤية أي جسم في قاع المسبح، بما يدحض ادعاءات ضعف الرؤية أو صعوبة الملاحظة.

كما عرضت النيابة العامة خلال الجلسة مقطعًا مصورًا يوثق لحظات غرق الطفل واستمرار المسابقة دون تدخل، إضافة إلى مقطع آخر يُظهر التكدس الشديد باللاعبين داخل منطقة المسابقة، بما يؤكد –بحسب النيابة– غياب التنظيم والإشراف.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بطلب توقيع أقصى عقوبة على جميع المتهمين ليكون الحكم رادعًا، مؤكدة أن وفاة الطفل يوسف "كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة تنظيم البطولات الرياضية" وداعية الاتحادات الرياضية إلى مراجعة إجراءات السلامة حفاظًا على حياة اللاعبين.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، أجلت ثاني جلسات محاكمة 18 متهما في قضية غرق السباح "يوسف محمد" ببطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، إلى جلسة 22 يناير؛ للاطلاع.