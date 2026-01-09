إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة بالسب على شخص بالفيوم

كتب : علاء عمران

12:58 م 09/01/2026

مديرية أمن الفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد الأشخاص بالسب بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت أن ذلك جاء على خلفية قيام المجني عليه بنشر صور لها ولشقيقتها مصحوبة بعبارات مسيئة بقصد التشهير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم أمن الفيوم ضرب اعتداء سب سيدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"قال له وريني نفسك فكان الرد بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة جيم زايد
حوادث وقضايا

"قال له وريني نفسك فكان الرد بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة جيم زايد
مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
نصائح

مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح
قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
زووم

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان