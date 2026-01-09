الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة بالسب على شخص بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد الأشخاص بالسب بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت أن ذلك جاء على خلفية قيام المجني عليه بنشر صور لها ولشقيقتها مصحوبة بعبارات مسيئة بقصد التشهير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.