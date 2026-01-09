ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة السويس.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة الأربعين بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من شخصين أُصيبا بجروح متفرقة، وطرف ثانٍ نجلي عم والدهما أُصيب أحدهما بجروح وسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بسبب تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.