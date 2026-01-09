إعلان

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

كتب : علاء عمران

11:56 ص 09/01/2026

مشاجرة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة السويس.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة الأربعين بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من شخصين أُصيبا بجروح متفرقة، وطرف ثانٍ نجلي عم والدهما أُصيب أحدهما بجروح وسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم سلاحان أبيضان مستخدمان في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بسبب تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة السويس أسلحة بيضاء الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026
زووم

نجمات الفن تخطفن الأنظار بإطلالات شتوية أنيقة في 2026
كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

كيف أحافظ على الصلاة رغم الانشغال بالعمل؟.. أمين الفتوى يجيب
ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
حوادث وقضايا

ذبح مديره ثم انتحر.. "الآيس" يكتب نهاية دموية لعامل في العجوزة
كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان