ضبط 243 قضية مخدرات و64 سلاحًا ناريًا وتنفيذ أكثر من 58 ألف حكم

كتب : علاء عمران

11:54 ص 09/01/2026

حملة امنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 276 متهمًا، وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 64 قطعة سلاح ناري و194 سلاحًا أبيض.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 58,259 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 15 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و22,038 مخالفة مرورية، فضلًا عن فحص 59 سائقًا على الطرق السريعة تبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين على القانون.

حملة أمنية الشرطة الداخلية سلاح مخدرات تنفيذ احكام

