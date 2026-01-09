إعلان

الداخلية تضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

11:42 ص 09/01/2026

تجار العُملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتمكنت من ضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تجارة العملة الاتجار في العملة الداخلية حملة أمنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار
رياضة محلية

مبلغ مالي كبير ونجمين ضمن الصفقة.. كواليس مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار
"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟
علاقات

"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟
ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
زووم

قبل لقاء سويدان.. 3 نجوم أصيبوا بمرض التهاب العصب السابع (صور)
تحذير من الطقس حتى الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء
أخبار مصر

تحذير من الطقس حتى الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان