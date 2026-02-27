إعلان

الداخلية تضبط مئات قضايا المخدرات والأسلحة وتنفذ 89 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:51 م 27/02/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 387 قضية مخدرات بحوزة 438 متهمًا، شملت كميات كبيرة من الحشيش والهيدرو والهيروين والآيس وأنواع أخرى، بالإضافة إلى 110460 قرص مخدر.

كما تم ضبط 198 قطعة سلاح ناري و249 قطعة سلاح أبيض بحوزة 177 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وذخائر متنوعة، إلى جانب ضبط 23 متهمًا لارتكاب أعمال بلطجة و334 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 89561 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما تم ضبط 10 متهمين هاربين و25527 مخالفة مرورية، وفحص 60 سائقًا على الطرق السريعة، ثبت تعاطي 9 منهم مواد مخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة أمنية تنفيذ أحكام مخدرات أحكام قضائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
دراما و تليفزيون

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
دراما و تليفزيون

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
صلاح ومرموش.. المنافسان المحتملان لليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

صلاح ومرموش.. المنافسان المحتملان لليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال
"ماذا لو صام الانسان أو أفطر يوماً زيادة في رمضان"؟.. باحث بالأزهر يوضح
جنة الصائم

"ماذا لو صام الانسان أو أفطر يوماً زيادة في رمضان"؟.. باحث بالأزهر يوضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان