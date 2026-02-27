شنت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 387 قضية مخدرات بحوزة 438 متهمًا، شملت كميات كبيرة من الحشيش والهيدرو والهيروين والآيس وأنواع أخرى، بالإضافة إلى 110460 قرص مخدر.

كما تم ضبط 198 قطعة سلاح ناري و249 قطعة سلاح أبيض بحوزة 177 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات وذخائر متنوعة، إلى جانب ضبط 23 متهمًا لارتكاب أعمال بلطجة و334 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 89561 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما تم ضبط 10 متهمين هاربين و25527 مخالفة مرورية، وفحص 60 سائقًا على الطرق السريعة، ثبت تعاطي 9 منهم مواد مخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.