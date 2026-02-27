تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدي سيدة ونجلها على عدد من موظفي إحدى شركات تمويل المشروعات، بسبب رفضهما سداد القسط المستحق عليهما، وتصويرهم بهدف التشهير.

وأظهرت التحريات أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم خمسة موظفين بالشركة، مقيمين بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، الذين أكدوا تعرضهم للسب وإلقاء المياه عليهم من قبل المتهمين، بينما قام نجل السيدة بتصوير الواقعة بعد ادعاء والدته السقوط على الأرض لإيهام مشاهدي الفيديو بتعرض الموظفين لها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة ونجلها، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بهدف التهرب من سداد القسط المطلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.