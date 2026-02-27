تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات حادث اصطدام سيارة نقل بأحد الأشخاص أدى إلى وفاته، وفرار قائدها من موقع الحادث، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس.

وتوصلت التحريات أن المواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تعرض للدهس أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.

وعقب التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق ومقيم بمحافظة بنى سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وهروبه خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.