ضبط سائق نقل بالقاهرة بعد اصطدامه بمواطن أودى بحياته

كتب : علاء عمران

01:49 م 27/02/2026

مديرية أمن القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات حادث اصطدام سيارة نقل بأحد الأشخاص أدى إلى وفاته، وفرار قائدها من موقع الحادث، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس.

وتوصلت التحريات أن المواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تعرض للدهس أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.

وعقب التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق ومقيم بمحافظة بنى سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وهروبه خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

حادث اصطدام التجمع الخامس

