نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي بمحافظة المنيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأساليب احتيالية متنوعة، من بينها انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام التشكيل، المكوّن من 5 عناصر إجرامية ومقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة، بالتواصل مع المواطنين هاتفياً وإيهامهم بكونهم موظفين بالبنوك المختلفة، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وبموجب تلك البيانات، تمكن المتهمون من الاستيلاء على أموال الضحايا، واستخدامها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 هاتفاً محمولاً تبين بافحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، و63 شريحة هاتف محمول، وماكينة تحصيل أموال، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب سبع وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.