إعلان

ضبط تشكيل عصابي بالمنيا لانتحال صفة موظفي بنوك والاستيلاء على أموال المواطنين

كتب : علاء عمران

01:47 م 27/02/2026

انتشار قوات الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي بمحافظة المنيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأساليب احتيالية متنوعة، من بينها انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام التشكيل، المكوّن من 5 عناصر إجرامية ومقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة، بالتواصل مع المواطنين هاتفياً وإيهامهم بكونهم موظفين بالبنوك المختلفة، وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وبموجب تلك البيانات، تمكن المتهمون من الاستيلاء على أموال الضحايا، واستخدامها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 هاتفاً محمولاً تبين بافحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، و63 شريحة هاتف محمول، وماكينة تحصيل أموال، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهم. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب سبع وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة نصب احتيال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
دراما و تليفزيون

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
سفرة رمضان

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
سر "الإسدال".. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها (صور)
أخبار المحافظات

سر "الإسدال".. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها (صور)
دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
دراما و تليفزيون

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان