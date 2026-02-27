ضبط شخص وشقيقه بالإسماعيلية لممارستهما أعمال بلطجة والتعدي على المارة

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص وشقيقه بالتعدي على المارة وممارسة أعمال بلطجة، ما أسفر عن تضرر أحد الأشخاص.

وتبين من الفحص والتحريات أنه ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من المتضرر، مقيم بدائرة القسم، حول اعتداء الشخصين عليه بالضرب، علماً بأن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.