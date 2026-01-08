إعلان

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)

كتب : رمضان يونس

09:27 م 08/01/2026 تعديل في 09:52 م
بلبس متشح بالسواد، وملامح بددتها معاناة الفقد، وقفت "فاتن" وزوجها "محمد"، ينتظرا بفارغ الصبر، القصاص، لابنهما "يوسف" ـ السباح الذي غرق في استاد القاهرة ببطولة الجمهورية للسباحة ـ من 18 متهمًا بينهم رئيس اتحاد السباحة، تسببوا خطأ عن طريق الإهمال قتله.

7de2c68a-6b69-4502-8454-5fd52b5bb543_11zon

الأم التي أضناها رحيل فلذة كبدها "يوسف" الوحيد(12 عامًا)، سلمت أمرها لله، لكن لم تستلم أبدًا، لن تتهاون في ضياع حق بطل الجمهورية "عهد بيني وبين ابني أني هدافع عن حقه حتى آخر نفس في عمرى"، أمام محكمة مدينة نصر بالقاهرة، بدت صامدة. لا تقوى على قص حكايته المؤلمة مرة أخرى. لا تطلب سوى القصاص وتحقيق العدالة حتى تنطفئ نارها."أنا عايزة حق ابني الوحيد اللي مات على الهواء والعالم كله شافه".

والدة السباح يوسف

كل حين تنظر الأم المكلومة إلى صورة "يوسف" و تنتابها حسرة " أنا سلمت ابني بكارنيه في بطولة جمهورية.. رجع ميت"، صوتها المجروح عاجز عن تنفسير الكلمات؛ فرحيل "عكازها" ترك غصة وشرخًا في القلب لن يضمه أي عقاب.

"فاتن" التى كسي الوهن ملامح، تتذكر آخر لقاء مع يوسف جمعهما في استاد القاهرة الدولى قبل خوض البطولة "اديته تمراية قبل المنافسة"،كان يأمل أن يتوج بطلاً كعادته، لكن القدر له حكاية مغايرة، أختاره الموت غريقًا، دفُنت آماله قبل أن تنتهي البطولة.

محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، أجلت ثاني جلسات محاكمة 18 متهما في قضية غرق السباح "يوسفمحمد" في استاد القاهرة الدولى ببطوبة الجمهورية للسباحة، إلى جلسة 22 يناير 2026 الجارى لاطلاع باقي المتهمين على صورة رسمية من أوراق الدعوى.

