وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن وزارة العدل عملت على إصدار مذكرات استدعاء بحق مهاجرين صوماليين وآخرين، مع إجراء تحقيقات موسعة لتحديد الجرائم التي ارتُكبت في مدينة مينيابوليس.

وقال فانس في تصريحات إعلامية الخميس، إن الإدارة تعتزم استحداث منصب مساعد مدعٍ عام جديد يتمتع بصلاحيات قضائية على مستوى البلاد لا سيما في قضايا الاحتيال، مشددًا على أن هذه الخطوة ستسهم في تطبيق القانون بصرامة.

وأوضح أن المرأة التي قُتلت في مينيابوليس حاولت دهس أحد ضباط إدارة الهجرة والجمارك وعرقلة عمل قوات إنفاذ القانون، مؤكدًا أنها انتهكت القانون وشكلت خطرًا مباشرًا على العناصر الأمنية.

واتهم نائب الرئيس اليسار المتطرف بمحاولة عرقلة عمل إدارة الهجرة والجمارك، معتبرًا أن هناك شبكة تضم وسائل إعلام تسعى إلى تشويه عملها، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يدعم بشكل كامل جهود هذه القوات.

كما اتهم الديمقراطيين بتشجيع أعمال العنف ضد قوات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه أمر مخزي ويجب أن يتوقف، مؤكدًا أن التحريض على العنف مرفوض.

وأشار فانس إلى أن معدل الجرائم في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20%، داعيًا إلى توفير الحماية اللازمة لعناصر إنفاذ القانون.

وفي سياق آخر، نفى صحة المعلومات المتداولة بشأن استبعاده من التخطيط لعملية فنزويلا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لضمان أن تقوم الحكومة الجديدة في فنزويلا بما يخدم مصالحها.

كما شدد على أن النظام الإيراني يعاني من مشكلات عديدة، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للحصول على حقوقه.