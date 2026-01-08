إعفاء وزير الدفاع اليمني محسن الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد

وكالات

أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، قرارا بإعفاء وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري من منصبه وإحالته للتقاعد وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

وكان العليمي قد أصدر، مساء الأربعاء، عدداً من قرارات الإقالة لقيادات عسكرية وأمنية، شاركت في تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي واجتياح محافظتي حضرموت والمهرة، مطلع ديسمبر الماضي.

شملت قرارات العليمي، وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، إعفاء قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء طالب بارجاش، وقائد محور الغيضة اللواء محسن مرصع، وإحالتهما إلى التحقيق.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً بتعيينات في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، شملت تعيين اللواء محمد عمر اليميني قائداً للمنطقة، والعميد سالم باسلوم رئيساً للأركان، وترقية العقيد مراد باخلة إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً للشرطة العسكرية في المنطقة.

كما شملت القرارات تعيين سالم علي مخبال قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته إلى رتبة عميد، وتعيين العميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات لاستعادة السيطرة الأمنية والعسكرية بمحافظتي حضرموت والمهرة، بعد اتهامات لقيادات مقالة بالوقوف في صف المجلس الانتقالي الجنوبي ودعم تحركاته الأخيرة.

يذكر أن محافظ حضرموت كان أعلن الجمعة الماضي (2 يناير 2026) انطلاق عملية استعادة المعسكرات في حضرموت والمهرة، وأكد أنها عملية سلمية تنفذها "قوات درع الوطن" من أجل فرض الأمن في تلك المناطق، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عليها.

وتقدمت "درع الوطن" في شرق البلاد، وفرضت سيطرتها على جميع أرجاء حضرموت، فضلاً عن محافظة المهرة.

وكانت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" شنت مطلع ديسمبر الماضي، هجوماً مباغتاً على محافظتي حضرموت والمهرة، وتوسعت في شرق البلاد. وفي حين شددت الحكومة اليمنية على ضرورة الانسحاب والتراجع، فإن "المجلس الانتقالي الجنوبي" رفض ذلك.