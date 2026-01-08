تجديد حبس دجال أطفيح 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جدد قاضي معارضات بالجيزة، حبس شخص بدائرة مركز شرطة أطفيح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت انتشار مقاطع فيديو تتضمن مشاهد لأعمال الدجل والشعوذة، وعقب فحصها فنيًا تبين تورط أحد الأشخاص مقيم بمركز أطفيح في تصوير ونشر هذه المقاطع.

تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وأدوات الدجل والشعوذة والمعدات المستخدمة في التصوير، وعند مواجهته أقر بأنه هدف من تصوير هذه الأعمال تحقيق مكاسب مالية من خلال جذب المشاهدات وخداع المواطنين بإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم بالسحر والشعوذة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

