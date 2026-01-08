إعلان

تجديد حبس دجال أطفيح 15 يومًا على ذمة التحقيقات

كتب : محمود الشوربجي

03:02 م 08/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدد قاضي معارضات بالجيزة، حبس شخص بدائرة مركز شرطة أطفيح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت انتشار مقاطع فيديو تتضمن مشاهد لأعمال الدجل والشعوذة، وعقب فحصها فنيًا تبين تورط أحد الأشخاص مقيم بمركز أطفيح في تصوير ونشر هذه المقاطع.

تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وأدوات الدجل والشعوذة والمعدات المستخدمة في التصوير، وعند مواجهته أقر بأنه هدف من تصوير هذه الأعمال تحقيق مكاسب مالية من خلال جذب المشاهدات وخداع المواطنين بإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم بالسحر والشعوذة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

"الأب والأم و4 أطفال".. نجاة أسرة كاملة من الاختناق بتسرب غاز ببولاق الدكرور

ضبط طالب بالإسماعيلية لاتهامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر "فيس بوك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس دجال أطفيح مركز شرطة أطفيح أعمال الدجل والشعوذة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
زووم

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها
أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
أخبار و تقارير

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)
أخبار مصر

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر في 2026؟.. "البحوث الفلكية" تحسم الجدل -(فيديو)
أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)
رياضة محلية

أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية