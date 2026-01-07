قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول التوصل مع إيران إلى اتفاق بشأن قدراتها النووية لكنها لم تبد اهتماما.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن فكرة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند ليست جديدة وهذا في مصلحة بلادنا.

وأشارت إلى أن أمريكا تفضل الدبلوماسية للاستحواذ على غرينلاند والرئيس ترمب يناقش الخيارات كافة مع فريقه للأمن القومي.