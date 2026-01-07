الحكومة اليمنية تعلن بدء حظر التجول في عدن

أعلنت القوات الأمنية التابعة للحكومة اليمنية، بدء حظر التجول داخل جميع مديريات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي يمني، أن قوات المجلس الانتقالي انسحبت من جميع مديريات محافظة عدن.

وقال المصدر الحكومي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن قوات العاصفة والحماية الرئاسية التابعة لعيدروس الزبيدي انسحبت من عدن.

وأوضح المصدر، أن قوات العمالقة تسلمت قصر المعاشيق ومبنى البنك المركزي بعدن من قوات المجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن قوات العمالقة تسلمت أيضًا مطار عدن والمجمع القضائي من قوات المجلس الانتقالي.