مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"قبل مواجهة الجزائر".. لاعبو منتخب نيجيريا يعلنوا التمرد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:40 م 07/01/2026
شهدت الساعات الماضية، تطورات حادة داخل معسكر منتخب نيجيريا، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب النيجيري مع الجزائر يوم السبت المقبل، بعد عبورهما دور الـ16 على حساب موزمبيق والكونغو.

ماذا حدث في معسكر منتخب نيجيريا؟

كشف أوشينا أوكيليجي صحفي بي بي سي إفريقيا عبر حسابه الشخصي على إكس: "لاعبو منتخب نيجيريا ينتظرون صرف مكافآت الفوز بـ 4 مباريات في أمم إفريقيا".

وتابع "ويرفض اللاعبون التدرب أو السفر إلى مراكش يوم الخميس حال لم يتم حل المشكلة".

وتأتي هذه الأزمة بعد ساعات قليلة من أنباء تمرد المهاجم فيكتور أوسيمين وتركه للمعسكر، قبل أن ينفي الاتحاد النيجيري هذه الأنباء.

منتخب نيجيريا نيجيريا كأس الأمم الأفريقية منتخب الجزائر

