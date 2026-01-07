"قبل مواجهة الجزائر".. لاعبو منتخب نيجيريا يعلنوا التمرد.. ما القصة؟

"مزاح فقط".. أول تعليق للاعب الجزائر بعد سخريته من مشجع الكونغو الديقراطية

شهدت الساعات الماضية، تطورات حادة داخل معسكر منتخب نيجيريا، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب النيجيري مع الجزائر يوم السبت المقبل، بعد عبورهما دور الـ16 على حساب موزمبيق والكونغو.

ماذا حدث في معسكر منتخب نيجيريا؟

كشف أوشينا أوكيليجي صحفي بي بي سي إفريقيا عبر حسابه الشخصي على إكس: "لاعبو منتخب نيجيريا ينتظرون صرف مكافآت الفوز بـ 4 مباريات في أمم إفريقيا".

وتابع "ويرفض اللاعبون التدرب أو السفر إلى مراكش يوم الخميس حال لم يتم حل المشكلة".

وتأتي هذه الأزمة بعد ساعات قليلة من أنباء تمرد المهاجم فيكتور أوسيمين وتركه للمعسكر، قبل أن ينفي الاتحاد النيجيري هذه الأنباء.

