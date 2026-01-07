كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر Fanatics Flag Football Classic، حيث تشهد الرياض مساء يوم السبت الموافق 21 مارس 2026 انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في منطقة المملكة أرينا.

الحدث العالمي يجمع بين الرياضة والترفيه، بمشاركة أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم بريدي، إلى جانب نخبة من النجوم وأبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد فعالية Fanatics Flag Football Classic انطلاقة جديدة ومختلفة لفعاليات كرة القدم بنظام "العَلم"، وتشهد البطولة مشاركة ثلاثة فرق تضم لاعبين وأساطير من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، في مواجهات مباشرة تعتمد على نظام " العَلم"، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري كبير.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه، لا يقتصر الحدث على المنافسات الرياضية فقط، بل يمتد ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، إذ يتولى تقديم الأمسية الفنان الكوميدي العالمي كيفن هارت، ويمثل تنظيم Fanatics Flag Football Classic في الرياض خطوة نوعية تعكس تنوع الفعاليات التي يحتضنها موسم الرياض 2025.