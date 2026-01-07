إعلان

نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض

كتب : منى الموجي

07:46 م 07/01/2026

المستشار تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر Fanatics Flag Football Classic، حيث تشهد الرياض مساء يوم السبت الموافق 21 مارس 2026 انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في منطقة المملكة أرينا.

الحدث العالمي يجمع بين الرياضة والترفيه، بمشاركة أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم بريدي، إلى جانب نخبة من النجوم وأبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد فعالية Fanatics Flag Football Classic انطلاقة جديدة ومختلفة لفعاليات كرة القدم بنظام "العَلم"، وتشهد البطولة مشاركة ثلاثة فرق تضم لاعبين وأساطير من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، في مواجهات مباشرة تعتمد على نظام " العَلم"، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري كبير.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه، لا يقتصر الحدث على المنافسات الرياضية فقط، بل يمتد ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، إذ يتولى تقديم الأمسية الفنان الكوميدي العالمي كيفن هارت، ويمثل تنظيم Fanatics Flag Football Classic في الرياض خطوة نوعية تعكس تنوع الفعاليات التي يحتضنها موسم الرياض 2025.

المستشار تركي آل الشيخ حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض الهيئة العامة للترفيه بالسعودية منطقة المملكة أرينا نجوم NFL وفنانون عالميون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
حوادث وقضايا

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة محلية

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
أخبار المحافظات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
"أنوثة طاغية".. جومانا مراد تشارك جمهورها فيديو من أحدث ظهور لها بإطلالة
زووم

"أنوثة طاغية".. جومانا مراد تشارك جمهورها فيديو من أحدث ظهور لها بإطلالة
بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة
زووم

بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل