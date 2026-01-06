إعلان

بينهم 3 سيدات.. قرار جديد بشأن 9 متهمين بغسل مليار جنيه

كتب : محمود الشوربجي

07:57 م 06/01/2026

ضبط سيدة - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 9 عناصر بينهم 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتبين أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي كوسيلة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضًا:

إسلام كابونجا أمام مباحث الآداب: "الترند والأرباح السبب"

قرار قضائي بشأن استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر

في قضية "منصات القروض".. قرار من الجنايات بشأن محاكمة 16 فتاة بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم غسل الأموال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة
أخبار مصر

مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة
ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
شئون عربية و دولية

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان