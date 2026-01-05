كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة كابل كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بمدينة بورسعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عامل خردة له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز قسم شرطة الزهور ببورسعيد.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.