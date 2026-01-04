كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات، حيث امتدت إجراءاته وأيامه قرابة الـ99 يومًا.

ووجه بنداري، في المؤتمر الختامي لجولة الإعادة في 27 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، الشكر إلى جميع مؤسسات الدولة على تعاونها الصادق وجهودها المتواصلة، التي أسهمت في إنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وتابع: لقد أثبت المصريون مجددًا خلال الأيام الماضية أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة، وأن إرادتهم لا تعرف الملل أو الكلل، وما كان يُكتب لهذا الماراثون الانتخابي النجاح إلا في ظل قوة واستقرار الدولة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير من التصويت بـجولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية الملغاة بحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

