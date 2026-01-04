إعلان

بلاغ ضد طبيب "فيديوهات الفيلر الخادشة".. المحامي يكشف التفاصيل

كتب : أحمد عادل

03:29 م 04/01/2026

ارشيفية

قال المحامي خالد رزق، مقدم البلاغ ضد طبيب التجميل "إبراهيم. ن"، المعروف باسم "أحمد. ن"، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الطبيب على خلفية اتهامه بالإعلان لعيادة تجميل من خلال نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وأوضح رزق في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن جهات التحقيق باشرت التحقيق في الواقعة، لافتًا إلى أنه يترقب استدعاءه من قِبل النيابة العامة للإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم.

وكان المحامي قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد الطبيب المشكو في حقه، اتهمه فيه بنشر مقاطع فيديو للترويج لعيادة التجميل الخاصة به، ظهر خلالها أثناء حقن إحدى السيدات بمادة تجميلية "فيلر" في منطقة الصدر، مع تبادل القبلات والأحضان عقب الانتهاء من الإجراء، في مخالفة صريحة للقانون.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة للطبيب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

فيديوهات الفيلر الخادشة طبيب التجميل ضبط الطبيب الإعلان لعيادة تجميل

