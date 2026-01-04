الداخلية تضبط 24 مليون جنيه من تجار العملة و4 طن دقيق مدعم في 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات الاقتصادية، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط نحو 24 مليون جنيه من تجار العملة غير المشروعين، خلال 24 ساعة، في إطار مكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، وما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي.

وفي نفس الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم لضبط الجرائم التموينية، وتم ضبط حوالي 4 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضمن جهود الوزارة لحماية جمهور المستهلكين، وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر الرسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الحالات، ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الأمنية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد والمواطنين.

