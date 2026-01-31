إعلان

الداخلية: مقتل 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بقيمة 62 مليون جنيه في سوهاج | صور

كتب : علاء عمران

02:42 م 31/01/2026
كتب- علاء عمران

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 5 عناصر إجرامية خلال تبادل إطلاق نار بمحافظة سوهاج، وضبط كميات من المخدرات تُقدَّر قيمتها بحوالي 62 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أفادت بقيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا اتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، وفرض سيطرة، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وتم ضبط بحوزتهم نحو 250 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، آيس، هيروين، كوكايين)، و1.000 قرص مخدر، و31 قطعة سلاح ناري (26 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، طبنجة)، بالإضافة إلى كميات من الطلقات المختلفة الأعيرة.

تُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 62 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية تبادل إطلاق نار محافظة سوهاج الأسلحة النارية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز