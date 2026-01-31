الحبس سنتين لـ"شاكر محظور" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

كتب- أحمد عادل:

عاقبت المحكمة الاقتصادية، البلوجر المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور" بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم، في البلاغات المقدمة ضده، لبثه محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.