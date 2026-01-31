إعلان

الحبس سنتين لـ"شاكر محظور" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

كتب : أحمد عادل

04:52 م 31/01/2026

شاكر محظور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

عاقبت المحكمة الاقتصادية، البلوجر المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور" بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم، في البلاغات المقدمة ضده، لبثه محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاكر محظور النيابة العامة محمد شاكر محاكمة شاكر محظور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
الذهب يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

الذهب يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
شئون عربية و دولية

ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا