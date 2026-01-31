إعلان

رقص وألفاظ خارجة.. سقوط بلوجر العطارين في قبضة الأمن

04:30 م 31/01/2026

المتهمة

كتب- علاء عمران:
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فضلًا عن ممارستها أعمالًا منافية للآداب مقابل مادي وبدون تمييز.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

