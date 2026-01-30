إعلان

"معاكسة فتاة" تشعل خناقة بالسنج في الشرابية والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : رمضان يونس

12:02 ص 30/01/2026

متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض و إحداث إصابته القاهرة.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول سائق "مصاب بجرح قطعى بالوجه والرقبة" تم إيداعه بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، و طرف ثان حداد "مصاب بجرح سطحى بالوجه"،، بسبب مشادة كلامية لقيام الأول بمعاكسة شقيقة الثانى تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وتعدى الثانى على الأول بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الطرف الثانى من المشاجرة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

