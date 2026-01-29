إحباط تهريب 15 كيلو مخدرات داخل عبوات عسل بمطار القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في إحباط محاولة تهريب ١٥ كيلو مخدرات داخل عبوات عسل.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حينما استوقف رجال المباحث بالتنسيق مع رجال الجمارك إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج، بتفتيش حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات يشتبه في احتوائها على مواد عضوية و بالتفتيش اليدوي أسفر الأمر عن ضبط عبوتين بلاستيكيتين (برطمانات) تحتويان على شمع وعسل، وأسفلهما أكياس بلاستيكية حمراء بداخلها نبات القات المخدر.

وفي وقت متزامن استوقف رجال الأمن راكبة ثانية من ذات الجنسية وبتفتيش حقائبها بالأشعة، تم ضبط "برطمان" بلاستيك بنفس المواصفات السابقة بوزن 5.8 كيلوجرام، وفي التوقيت ذاته تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية من أقراص "الكبتاجون" أسفل ملابسه أثناء إنهاء إجراءات رحلة بيروت.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.