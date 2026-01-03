كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع مواد غذائية على المواطنين بحجة حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الشهر الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة دير مواس من محامٍ من أنصار أحد المرشحين، أفاد بتضرره من قيام قائد السيارة بتوزيع السلع والمواد الغذائية لدعم مرشح منافس.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص)، وبمواجهته نفى تلك الادعاءات، وأكد أن حمولة الخضروات كانت مخصصة لنقلها لصالح أحد المتعاملين معه، الذي استلمها ونقلها على سيارة أخرى تم تحديدها وضبطها لاحقًا.

وباستدعاء قائد السيارة ومالك الحمولة (مقيمان بمحافظة المنيا)، أكدا أن السيارة كانت محملة بكمية خضروات لتوزيعها على الباعة بأحد الأسواق، ونفيا أي صلة لهما بالمرشحين أو الترويج لهم في الانتخابات البرلمانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة بـ10 محافظات من المرحلة الأولى، ويحق التصويت لنحو 14.9 مليون ناخب موزعين على 2,230 لجنة.

يُذكر أن 30 دائرة صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، موزعة على: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد