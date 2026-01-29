لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب

أجرت النيابة العامة، معاينة لموقع حريق اندلع داخل 3 منازل بمنطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وندب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه، مع حصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل 3 منازل تُستخدم لتخزين القمامة بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها لمناطق أخرى، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

