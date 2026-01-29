إعلان

لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب

كتب : محمود الشوربجي

11:12 ص 29/01/2026 تعديل في 11:46 ص

حريق ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت النيابة العامة، معاينة لموقع حريق اندلع داخل 3 منازل بمنطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وندب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه، مع حصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل 3 منازل تُستخدم لتخزين القمامة بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها لمناطق أخرى، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

اقرأ أيضًا:

"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟

السجن 10 سنوات للمتهمة بخطف "مصممة أزياء العجوزة": أجبرتها على بيع شقة إيجار

أحكام رادعة ضد طالبات مشاجرة مدرسة التجمع في اتهامهن بالاعتداء على "كارما"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الزرايب النيابة منشأة ناصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟
زووم

تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟
حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
أخبار مصر

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
أخبار

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
"لحظة مجنونة".. مدرب وحارس بنفيكا يكشفان كواليس الفوز القاتل على ريال مدريد
رياضة عربية وعالمية

"لحظة مجنونة".. مدرب وحارس بنفيكا يكشفان كواليس الفوز القاتل على ريال مدريد
معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في ثامن أيامه- (صور)
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. توافد جماهيري في ثامن أيامه- (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات