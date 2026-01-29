"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟

كشف مصدر أمني، أن قوات الحماية المدنية استخدمت درون الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل 3 منازل في منطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر.

أضاف أنه تم السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات وقبل امتداد ألسنة النيران إلى العقارات المجاورة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل 3 منازل في منطقة منشأة ناصر تستخدم لتخزين القمامة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.