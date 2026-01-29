إعلان

"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟

كتب : محمود الشوربجي

10:25 ص 29/01/2026

حريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر أمني، أن قوات الحماية المدنية استخدمت درون الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل 3 منازل في منطقة الزرايب التابعة لمنشأة ناصر.
أضاف أنه تم السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات وقبل امتداد ألسنة النيران إلى العقارات المجاورة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل 3 منازل في منطقة منشأة ناصر تستخدم لتخزين القمامة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الزرايب منشأة ناصر قوات الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
زووم

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
أخبار

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟
رياضة محلية

صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات