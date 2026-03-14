أدانت الإمارات بشدة الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف قنصليتها العامة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ما أسفر عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن استهداف البعثات الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضمن الحصانة الكاملة للمقار الدبلوماسية والعاملين فيها، محذّرة من أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ودعت الإمارات حكومتي العراق وإقليم كردستان إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الهجوم، لكشف الجهات المسؤولة ومحاسبتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.