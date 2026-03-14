قال سياسي إيراني اليوم إن أوكرانيا تُعد "هدفًا مشروعًا وقانونيًا" بعد أن عرضت الدولة الأوروبية تقديم الدعم في مجال حرب الطائرات المسيرة.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لجأت إليه للحصول على مساعدة في الدفاعات المضادة للطائرات المسيرة، مستفيدًا من خبرة أوكرانيا الطويلة في مواجهة طائرات "شاهد" المصممة في إيران والتي تستخدمها روسيا.

وكتب زيلينسكي على X: "تلقينا طلبًا من الولايات المتحدة لتقديم دعم محدد في الحماية ضد "الشاهد" في منطقة الشرق الأوسط. وقد أعطيت التعليمات لتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود متخصصين أوكرانيين يمكنهم ضمان الأمن المطلوب".

وأضاف إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانية، على X: "إن مساعدة أوكرانيا لإسرائيل في دعم الطائرات المسيرة تجعل كامل أراضي أوكرانيا، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، هدفًا مشروعًا وقانونيًا لإيران".

وتتماشى هذه التصريحات مع تهديدات إيران لدول أوروبية أخرى يُنظر إليها على أنها ساعدت الولايات المتحدة أو إسرائيل.